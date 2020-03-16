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В нескольких регионах России в школах из-за коронавируса продлят каникулы

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В некоторых регионах России продлят школьные каникулы или отправят школьников на досрочные каникулы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующие рекомендации поступили от региональных министерств образования.

Так, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что школам рекомендовали продлить весенние каникулы с 18 марта по 1 апреля, передает портал «Новосибирск Онлайн». По его словам, в регионе также ожидают от Минобрнауки России «платформу», на которой будет реализовано дистанционное обучение студентов вузов.

В Башкирии предстоящие весенние школьные каникулы также могут быть продлены. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров, передает «Башинформ».

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﻿«Если понадобится, мы можем продлить школьные каникулы на неделю и больше», — отметил он, добавив, что решение о переходе на дистанционное обучение пока не принято.

Министерство образования Камчатского края также сообщило, что ученики почти всех школ Камчатки уйдут на каникулы досрочно в целях профилактики коронавируса. Школьники начнут отдыхать уже 18 марта, уточняет местное агентство pressa41.ru.

Краевое ведомство рекомендовало школам перейти на дистанционное обучение, соответствующее решение примут после окончания весенних каникул 28 марта.

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В Алтайском крае каникулы начнутся 20 марта. По решению краевого министерства, посещение учебных заведений до и после каникул будет свободным. «Для этого достаточно уведомить руководство школы. Таким детям обеспечат дистанционное обучение», — говорится в сообщении регионального министерства образования.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко заявила, что несколько школ также могут уйти на каникулы или перейти на дистанционное обучение.

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«Ряд школ имеют право самостоятельно переводить детей на дистанционное обучение. И есть ряд школ, у которых каникулы наступают со следующей недели, они сегодня принимают решение, чтобы досрочно выйти на каникулы и перевести на дистанционное обучение», — заявила вице-премьер (цитата по izhlife.ru).

Накануне, 14 марта, Минпросвещения рекомендовало регионам России при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения в связи с распространением коронавируса.

Теги: Россия, школьники, регионы, каникулы
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