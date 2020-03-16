В нескольких регионах России в школах из-за коронавируса продлят каникулы

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В некоторых регионах России продлят школьные каникулы или отправят школьников на досрочные каникулы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующие рекомендации поступили от региональных министерств образования.

Так, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что школам рекомендовали продлить весенние каникулы с 18 марта по 1 апреля, передает портал «Новосибирск Онлайн». По его словам, в регионе также ожидают от Минобрнауки России «платформу», на которой будет реализовано дистанционное обучение студентов вузов.

В Башкирии предстоящие весенние школьные каникулы также могут быть продлены. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров, передает «Башинформ».

﻿«Если понадобится, мы можем продлить школьные каникулы на неделю и больше», — отметил он, добавив, что решение о переходе на дистанционное обучение пока не принято.