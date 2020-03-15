Вирус из Китая , 15 мар, 16:02
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Школу в Москве закрыли на карантин из-за подозрения у ученика COVID-19
У одного из учеников Измайловской школы № 1508 на северо-востоке Москвы есть подозрение на коронавирус. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Из-за этого руководство решило закрыть школу на карантин, говорится в сообщении. Мера вступает в силу с 16 марта и продлится две недели.
Уточняется, что для учащихся организовали дистанционный режим обучения.
«Я работаю с Роспотребнадзором, который дал мне предписание здание на карантин закрыть», — пояснил РБК директор школы Вадим Меламуд.