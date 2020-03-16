На входе в Госдуму у депутатов начали проверять температуру

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На входе в здание Госдумы у депутатов, сотрудников аппарата и посетителей 16 марта начали измерять температуру с помощью бесконтактных термометров, сообщает ТАСС. В медпункте нижней палаты парламента агентству сообщили, что до 11:00 мск лиц с повышенной температурой выявлено не было, но если такое произойдет, то больного не пустят в здание, а в экстренных случаях может быть вызвана скорая помощь.

«Если что, выдаем маску и отправляем в поликлинику по месту жительства», — подтвердила медсестра с пункта проверки.

12 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции. Также на карантин Володин поручил отправить помощников Катасонова и всех депутатов, которые с ними контактировали.

«Он [Катасонов], может, уже заразил десятки людей здесь», — заявил тогда, выступая в зале заседаний Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Позднее сам Катасонов заявил, что анализ показал отсутствие у него заболевания.