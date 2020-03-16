СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши

На украинско-польской границе образовались многокилометровые очереди из-за украинских гастрбайтеров, которые спешат вернуться на родину. Об этом сообщает Страна.ua.

По данным издания, ситуация усугубилась двумя факторами. Сначала в Польше начали массово закрываться предприятия из-за карантина в связи с коронавирусом. Работавшие там граждане Украины начали возвращаться домой.

Затем в ночь с 14 на 15 марта Варшава закрыла государственную границу, оставив для украинцев возможность проезда только через три пункта — Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская.

Из-за этого на границе скопилось огромное количество людей. «Среди них и люди с детьми. Границу уже берут штурмом», — пишет Страна.ua.