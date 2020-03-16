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Путин оценил влияние санкций на российскую экономику

Россия сумела компенсировать убытки от санкций стран Запада, заявил в интервью ТАСС президент Владимир Путин. По его словам, по разным данным, из-за ограничительных мер страна потеряла порядка $50 млрд, однако «заработала столько же».

«Да плевать на них, на эти санкции», — заявил президент.

По словам Путина, санкционные меры заставили Россию «включить мозги», в том числе начать производить продукты и технологии, которых раньше у страны не было. «Это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу», — считает президент.

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Ответные ограничения, которые ввела Россия, помогли стране развить сельское хозяйство и освободить внутренний рынок, добавил Путин. Так, по его словам, Россия стала крупным экспортером пшеницы и начала обеспечивать себя по молоку и мясу. Но для развития производства овощей нужны дополнительные меры, признал президент.

Россия ввела запрет на импорт отдельных видов продовольственных товаров из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза в 2014 году в ответ на западные санкции, поводом для которых стали присоединение Крыма и ситуация в Донбассе. Позднее список неоднократно пересматривали, в июне 2019 года правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020-го.

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В июле 2019 года аналитики консалтинговой компании KPMG пришли к выводу, что одним из результатов действия продовольственного эмбарго стал рост цен для потребителей, причем не только на продукты, которые попали под запрет. По их подсчетам, сильнее всего с 2013 года в рознице подорожало сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%) и белокочанная капуста (+62%). Выросла цена и на продукты, которых и до 2014 года в России производилось много: пшеничная мука подорожала на 25%, макароны — на 34%, подсолнечное масло — на 35%.

Теги: Владимир Путин, экономика, санкции
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