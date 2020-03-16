Путин оценил влияние санкций на российскую экономику

Россия сумела компенсировать убытки от санкций стран Запада, заявил в интервью ТАСС президент Владимир Путин. По его словам, по разным данным, из-за ограничительных мер страна потеряла порядка $50 млрд, однако «заработала столько же».

«Да плевать на них, на эти санкции», — заявил президент.

По словам Путина, санкционные меры заставили Россию «включить мозги», в том числе начать производить продукты и технологии, которых раньше у страны не было. «Это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу», — считает президент.

Ответные ограничения, которые ввела Россия, помогли стране развить сельское хозяйство и освободить внутренний рынок, добавил Путин. Так, по его словам, Россия стала крупным экспортером пшеницы и начала обеспечивать себя по молоку и мясу. Но для развития производства овощей нужны дополнительные меры, признал президент.