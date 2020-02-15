Макрон заявил об отсутствии позитива в санкциях против России

Эмманюэль Макрон (Фото: Omar Marques / Global Look Press)

Санкции не принесли ничего позитивного Европе и России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент РБК.

«Наши санкции и контрсанкции стоят европейцам так же дорого, как и России — для результата, который не является слишком позитивным», — заявил он.

Глава государства отметил, что у России и европейских стран накопилось множество неразрешенных конфликтов, в том числе в области кибербезопасности, вопросы недоверия. Он добавил, что санкции против Москвы ничего не изменили в России.

Макрон также заявил, что Европа может пойти двумя путями в отношениях с Россией: либо продолжать давление на страну, либо расширять диалог. Второй вариант президент посчитал более благоприятным.