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Макрон заявил об отсутствии позитива в санкциях против России

Эмманюэль Макрон   (Фото: Omar Marques / Global Look Press)

Санкции не принесли ничего позитивного Европе и России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент РБК.

«Наши санкции и контрсанкции стоят европейцам так же дорого, как и России — для результата, который не является слишком позитивным», — заявил он.

Глава государства отметил, что у России и европейских стран накопилось множество неразрешенных конфликтов, в том числе в области кибербезопасности, вопросы недоверия. Он добавил, что санкции против Москвы ничего не изменили в России.

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Макрон также заявил, что Европа может пойти двумя путями в отношениях с Россией: либо продолжать давление на страну, либо расширять диалог. Второй вариант президент посчитал более благоприятным.

В августе 2019 года французский лидер заявил о необходимости переосмысления отношений Парижа и Москвы. По его словам, нужно выстраивать искренний и требовательный диалог с Россией, «перетасовать карты».

После переговоров Макрона и Путина президент Франции написал, что в отношениях между двумя странами наметился прогресс по многим политическим и экономическим вопросам. Он также выразил надежду, что между Россией и ЕС будет выстроены доверительные отношения.

Теги: Эмманюэль Макрон, Россия, санкции
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