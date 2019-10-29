Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды

Российские потребители из-за продовольственного эмбарго теряют 445 млрд руб. ежегодно и продолжают платить за введенные в 2014 году контрсанкции «из своего кармана», считают эксперты

Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2013 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).

Авторы исследования сравнили, как изменились потребление, выпуск и цены на продукты из санкционного списка в 2018 году по сравнению с 2013 годом. Для этого они использовали в том числе информацию Росстата, Евромонитора и данные ООН.

Как подсчитали экономисты, всего ежегодные потери потребителей за последние пять лет составили 530 млрд руб. При этом такие товары, как птицу, свинину и помидоры исследователи отнесли к группе «успех импортозамещения». К 2016 году реальные цены на них выросли, однако позднее они опустились ниже уровня 2013 года, чему поспособствовал рост внутреннего производства. По оценке авторов исследования, общие выгоды потребителей от импортозамещения свинины, птицы и помидоров составили 75 млрд. руб. в год. Таким образом, подсчитали экономисты, общие потери потребителей составили ежегодно 445 млрд руб., или около 3 тыс. руб. на человека в год.Эта сумма составляет 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины.

Большая часть из 445 млрд руб. потерь (84%) ежегодно перераспределяется в пользу российских производителей, подсчитали авторы исследования. При этом они отметили, что не удалось заместить большинство позиций из списка попавших под санкции товаров. 13% от этой суммы стали чистыми потерями для экономики, а еще 3% ушли у новым поставщикам более дорогой зарубежной продукции. Больше всего, по подсчетам исследователей, от этого выиграли Белоруссия (78%), Аргентина (6%), Швейцария (4%), Уругвай (3%) и Чили (3%).

В исследовании говорится, что политика импортозамещения положительнл сказалась на некоторых отраслях промышленности, однако этого недостаточно, чтобы изменить динамику цен. «Спустя пять лет после введения контрсанкций российские потребители продолжают платить за них из своего кармана», — отмечают экономисты.