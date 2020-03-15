Порошенко вернулся на Украину из Испании до закрытия границы

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну из Испании до закрытия границ в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19, которое намечено на полночь 17 марта. Видеозапись прибытия экс-лидера в киевский аэропорт Борисполь опубликовало издание «Страна.ua».

На просьбу журналистов прокомментировать неявку на допрос в Государственное бюро расследований, Порошенко попросил их «прекратить работать на страну-агрессора». Однако экс-лидер Украины не стал отвечать на вопрос журналистов, сел за руль Mercedes и уехал в сопровождении охраны. Сопровождали Порошенко его трое детей: Михаил, Евгения и Александра, на лица которых были надеты медицинские маски.

На допрос в Государственное бюро расследований Петр Порошенко не явился 13 марта, куда он должен был явиться к 09:00. Тогда следователь планировал ему вручить уведомление о подозрении по одному из уголовных дел.

О невозможности прибытия Порошенко на допрос писали «Страна.ua» со ссылкой на источники в партии Порошенко «Европейская солидарность», а также газета «Московский комсомолец». Как отмечали издания, это было связано с тем, что 8 марта экс-лидер Украины вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте.

Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по 13 уголовным делам. Они касаются возможной легализации полученных преступным путем доходов, а также возможного вмешательства в деятельность судей.