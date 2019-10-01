Порошенко проигнорировал вызов на допрос с использованием полиграфа

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос с использованием детектора лжи в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Об этом УНИАН сообщил заведующий отделения психологических исследований института Юрий Ирхин.

«Сейчас мы готовы к проведению. Ждем, экспертиза не отменяется, если Петр Алексеевич [Порошенко] найдет возможность и приедет, то мы экспертизу проведем. Единственная преграда – то, что он пока не прибыл», — сказал он.

По его словам, Порошенко был заблаговременно уведомлен о запланированном прохождении допроса на полиграфе. «Первое время, которое было определено, — это сегодня, 1 октября, на 10:00», — уточнил Ирхин.

В середине августа бывший украинский лидер заявлял, что готов к допросу с использованием полиграфа в прямом эфире. Позднее суд предоставил Госбюро расследований Украины (ГБР) разрешение допросить Порошенко на детекторе лжи.