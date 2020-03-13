СМИ узнали об отъезде Порошенко с Украины перед допросом

Петр Порошенко (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Экс-президент Украины Петр Порошенко не сможет явиться на допрос в Государственное бюро расследований, поскольку находится за границей. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники, а также «Московский комсомолец».

По данным собеседников «Страна.ua» из ГБР, о том, что Порошенко не сможет прийти на допрос, следователей уведомили его адвокаты. Отмечается, что на этом допросе ему могли вручить подозрение.

Ранее стало известно, что Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос в пятницу, 13 марта.

Последний раз Порошенко был на допросе в Госбюро 6 марта по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов при продаже завода «Кузница на Рыбацком». 28 февраля его допрашивали по делу о злоупотреблении служебным положением, вмешательстве в деятельность судов Украины.

В ноябре ГБР обнародовало список из 13 дел, в которых фигурирует Порошенко. 10 декабря было открыто уголовное производство о госизмене при подписании Порошенко минских соглашений.