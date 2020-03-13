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Порошенко вновь не пришел на допрос в Государственное бюро расследований

Петр Порошенко (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Бывший президент Украины Петр Порошенко 13 марта не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По данным телеканала, пятый украинский лидер был вызван на допрос в ГБР к 09:00 13 марта, однако он не приехал; следователь сегодня планировал вручить ему подозрение по одному из уголовных дел.

Ранее «Страна.ua» со ссылкой на источники в партии Порошенко «Европейская солидарность», а также газета «Московский комсомолец» писали, что экс-президент не сможет прибыть на допрос, поскольку 8 марта он вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте и пока не вернулся в страну.

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О том, что Госбюро вызвало Порошенко на очередной допрос, стало известно накануне, 12 марта.

Экс-глава государства присутствовал на допросе 6 марта по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов при продаже завода «Кузница на Рыбацком». Ранее, 28 февраля, он был на допросе по делу о злоупотреблении служебным положением, вмешательстве в деятельность судов Украины.

Всего Порошенко фигурирует в 13 делах, в том числе о госизмене.

Теги: Петр Порошенко, допрос, расследование
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