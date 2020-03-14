За сутки в Италии от коронавируса умерли 175 человек

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За минувшие сутки в Италии от вызванных коронавирусом 2019-nCoV осложнений умерли 175 человек. Таким образом число жертв вируса достигло 1441. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли на пресс-конференции в субботу, пишет ANSA.

Сутками ранее сообщалось о 250 погибших. Общее число инфицированных людей, включая выздоровевших, достигло 21 157. Около 7,8 тыс. заразившихся находятся на домашнем лечении, так как болезнь у них протекает без симптомов.

Боррелли также анонсировал в воскресенье заседание совета министров, где должны быть приняты решения об экономических мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации с коронавирусом.

12 марта число жертв коронавируса в Италии превысило 1 тыс. человек. В стране были приняты новые ограничительные меры: временно прекратилась вся коммерческая деятельность, закрылись все розничные магазины за исключением продуктовых и аптек.