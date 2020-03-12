Вирус из Китая , 12 мар, 19:21
0
Россия перестанет пускать итальянцев из-за коронавируса
Правительство решило приостановить пропуск через российскую границу итальянцев, а также иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, говорится в распоряжении правительства (*.pdf).
Меры начнут действовать с полуночи 13 марта и затронут не только туристов, но и тех, кто едет в Россию для обучения или на работу.
Одновременно с этим МВД поручено приостановить с полуночи прием у итальянцев документов на приглашения на въезд и выдачу этих разрешений (эта мера также распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, находящимся в Италии). МИД с того же периода приостановит прием документов, оформление и выдачу виз.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.