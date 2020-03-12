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Россия перестанет пускать итальянцев из-за коронавируса

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Правительство решило приостановить пропуск через российскую границу итальянцев, а также иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, говорится в распоряжении правительства (*.pdf).

Меры начнут действовать с полуночи 13 марта и затронут не только туристов, но и тех, кто едет в Россию для обучения или на работу.

Одновременно с этим МВД поручено приостановить с полуночи прием у итальянцев документов на приглашения на въезд и выдачу этих разрешений (эта мера также распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, находящимся в Италии). МИД с того же периода приостановит прием документов, оформление и выдачу виз.

Материал дополняется.

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