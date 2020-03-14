Костин исключил дефицит валюты из-за закупленных три года назад долларов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России не возникнет дефицита долларов, так как банки страны несколько лет назад приняли превентивные меры. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

По его словам, два-три года назад ВТБ закупил иностранную валюту в рамках подготовки к жестким санкционным мерам. «Думаю, крупнейшие банки сделали то же самое. Поэтому если сегодня к нам <...> выстроится очередь за долларами, то мы все доллары раздадим», — сказал Костин.

Он добавил, что на этих вложениях банки теряли деньги, так как они были «омертвлены». Но запас делался на случай курсовых колебаний.

«Поэтому я сегодня более чем уверен, что финансовый сектор у нас устойчивый, <...> не вижу проблем с тем, чтобы сегодня мы выполнили все обязательства, которые у нас перед гражданами есть», — заявил Костин.