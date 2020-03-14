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Костин исключил дефицит валюты из-за закупленных три года назад долларов

Курс доллара ЦБ USD ₽73,188 -1,13%
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России не возникнет дефицита долларов, так как банки страны несколько лет назад приняли превентивные меры. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

По его словам, два-три года назад ВТБ закупил иностранную валюту в рамках подготовки к жестким санкционным мерам. «Думаю, крупнейшие банки сделали то же самое. Поэтому если сегодня к нам <...> выстроится очередь за долларами, то мы все доллары раздадим», — сказал Костин.

Он добавил, что на этих вложениях банки теряли деньги, так как они были «омертвлены». Но запас делался на случай курсовых колебаний.

«Поэтому я сегодня более чем уверен, что финансовый сектор у нас устойчивый, <...> не вижу проблем с тем, чтобы сегодня мы выполнили все обязательства, которые у нас перед гражданами есть», — заявил Костин.

Сбербанк заявил об отсутствии повышенного спроса на валюту
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Курсы доллара и евро подскочили после развала сделки России и ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 6 марта. В этот день курс доллара поднялся до 68,57 руб. К утру 9 марта курс валюты достиг пика в 75 руб. 11 марта он торговался по 73,12 руб. 13 марта торги на Московской бирже закрылись с показателем 72,59 руб. за доллар.

Ранее Сбербанк на фоне падения курса рубля заявил, что в стране не фиксируется повышенного спроса на иностранную валюту. Также в банке отметили, что обладают запасами рублевой и валютной ликвидности, чтобы обеспечить потребности клиентов.

По мнению экспертов, рубль может продолжить свое падение. Стоимость доллара в России может в ближайшее время достигнуть 80 руб. Впрочем, аналитики отмечают запас прочности экономики страны, которого хватит для стабилизации ситуации.

Теги: Андрей Костин, доллар, дефицит
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