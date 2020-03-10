Аналитики оценили последствия обвала рубля

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Курс рубля продолжит падать и дойдет до отметки 80 руб. к доллару, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Та заминка в этом движении, которая произошла на сегодняшних торгах, может быть связана с праздниками, с тем, что еще не все инвесторы осознали происходящее и не все вернулись с отдыха. После короткого отскока рост курса доллара продолжится, память девальваций 1998, 2008, 2014 научила и граждан, и бизнес действовать быстро, а распространенность интернет-банкинга еще больше ускоряет этот процесс», — сообщил он РБК.

По его мнению, в дальнейшем валютные интервенции финансовых регуляторов смогут остановить падение рубля. «Во-первых, это выгодно экспортерам, во-вторых, никаких резервов не хватит, чтобы побороть такую рыночную тенденцию, в ходе которой мир будет пересматривать привлекательность экономик, базирующихся на экспорте нефти. Словесными интервенциями падение рубля тоже не остановить, слова российских чиновников еще не успели накопить той силы, которая, скажем, была у Алана Гринспена в годы его председательства в ФРС (Федеральной резервной системе — РБК.)», — считает он.

По словам аналитика, падающая цена нефти для России на фоне санкций — это мощный экономический удар, могут быть разорваны международные соглашения, торговые и политические. «Сейчас каждое суверенное государство будет ставить собственные интересы в приоритет международному престижу. Ранее из OPEC вышел Эквадор, сейчас Россия, это может быть подобно эффекту домино», — добавил он.