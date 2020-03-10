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Аналитики оценили последствия обвала рубля

Фото: Андрей Любимов / РБК

Курс рубля продолжит падать и дойдет до отметки 80 руб. к доллару, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Та заминка в этом движении, которая произошла на сегодняшних торгах, может быть связана с праздниками, с тем, что еще не все инвесторы осознали происходящее и не все вернулись с отдыха. После короткого отскока рост курса доллара продолжится, память девальваций 1998, 2008, 2014 научила и граждан, и бизнес действовать быстро, а распространенность интернет-банкинга еще больше ускоряет этот процесс», — сообщил он РБК.

Обвал нефти, рубля и мировых рынков. Главное
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По его мнению, в дальнейшем валютные интервенции финансовых регуляторов смогут остановить падение рубля. «Во-первых, это выгодно экспортерам, во-вторых, никаких резервов не хватит, чтобы побороть такую рыночную тенденцию, в ходе которой мир будет пересматривать привлекательность экономик, базирующихся на экспорте нефти. Словесными интервенциями падение рубля тоже не остановить, слова российских чиновников еще не успели накопить той силы, которая, скажем, была у Алана Гринспена в годы его председательства в ФРС (Федеральной резервной системе — РБК.)», — считает он.

По словам аналитика, падающая цена нефти для России на фоне санкций — это мощный экономический удар, могут быть разорваны международные соглашения, торговые и политические. «Сейчас каждое суверенное государство будет ставить собственные интересы в приоритет международному престижу. Ранее из OPEC вышел Эквадор, сейчас Россия, это может быть подобно эффекту домино», — добавил он.

Европейские биржи упали после обвала цен на нефть
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Финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский в разговоре с РБК отметил, что при текущих ценах на нефть запаса прочности золотовалютных резервов должно хватить для удержания курса доллара в районе 70 руб.

«Кроме того, в Кремле не исключают возможности договориться с Саудовской Аравией до конца месяца по новой сделке — сам факт возможного возобновления переговоров может позитивно отразиться на цене нефти и курсе рубля, рост которого может «отыграть» 1—2 рубля. Из негативных факторов стоит отметить, что декада выплаты налогов еще не скоро, и крупные экспортеры могут придерживать валютную выручку в течение этой недели, пережидая неопределенность на рынке», — сказал он.

9 марта цены на нефть обрушились фоне того, как Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и страны, не входящие в картель, в том числе Россия, не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи. Это спровоцировало падение курса рубля. Курс доллара на рынке Forex вырос до 75 руб., а евро до — 85 руб.
 

Теги: рубль, доллар, евро, торги, новости РБК
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