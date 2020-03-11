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Доллар превысил 73 руб. на фоне сообщений о пандемии коронавируса

Доллар/Рубль USD/RUB ₽72,950 +2,17% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽82,155 +2,05% Купить
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Курс доллара на Московской бирже вечером 11 марта превысил 73 руб., свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22:07 мск его стоимость составляла 73,12 руб., курс евро в это время поднялся до 82,48 руб.

Падение произошло на фоне того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с коронавирусной инфекцией можно охарактеризовать как пандемию.

К 22:52 мск доллар торговался на уровне 72,65 руб., евро — 81,87 руб.

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Материал дополняется.

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