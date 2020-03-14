В России на два дня усилят контроль на границе из-за коронавируса

Аэропорт Шереметьево (Фото: АГН «Москва»)

Глава правительства Михаил Мишустин во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом распорядился временно усилить контроль на пограничных пунктах пропуска в аэропортах и вокзалах. Об этом сообщает «РИА Новости».

«На эти выходные, на два выходных дня прошу также во всех регионах дополнительно усилить контроль на пунктах пропуска, а также в аэропортах и на вокзалах как для наших, так и для иностранных граждан», — сказал он.

Меры будут действовать на протяжении двух дней — 14 и 15 марта — для жителей России и иностранных граждан. По словам Мишустина, они должны помочь в борьбе с распространением китайского вируса.

Контроль решили усилить перед тем, как вступят в силу ограничения на авиасообщение со странами Европы. С 16 марта будут сохранены лишь регулярные рейсы в европейские столицы, которые выполняются из терминала F столичного аэропорта Шереметьево.