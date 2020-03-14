Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.

По его словам, в течение двух месяцев он выcтупал по всему миру со своими стендапами и получил огромный опыт. Свое желание вернуться он объяснил тем, что в Европе сценическая комедия развита слабее, чем в России. Из-за этого выступать так же много, как и на родине, не выходит, а поехать в США у него не получилось из-за мер по борьбе с коронавирусом, добавил стендапер.

«Я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права», — заявил Долгополов.

Он добавил, что не жалеет о решении временно покинуть Россию в трудный для него момент. Комик считает, что готов к потенциальной опасности, которая ждет его по возвращении. «Надеюсь, меня не посадят, и вскоре мы увидимся на выступлениях», — резюмировал он.

22 января Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из баров Санкт-Петербурга заинтересовалась полиция. Позже в МВД объяснили, что на выступление комика поступила жалоба об оскорблении чувств верующих.