В МВД объяснили проверку по Долгополову оскорблением чувств верующих

Полиция начала проверку в отношении стендап-комика Александра Долгополова из-за поступившей жалобы на оскорбление чувств верующих. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети Интернет информации, оскорбляющей чувства верующих», — ответили в главке на вопрос РБК по ситуации с Долгополовым.

В полиции добавили, что по итогу проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее 22 января Александр Долгополов сообщил, что полиция заинтересовалась его выступлением в одном из баров в Санкт-Петербурге. К сообщению комик прикрепил фото документа, в котором правоохранители запрашивают у бара ООО «Бар Хоп-Хед» информацию о дате мероприятия, видео с которого было опубликовано на YouTube, а также о самом выступающем.



