Комик Долгополов сообщил о запросе из полиции из-за своего выступления

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из баров Петербурга заинтересовалась полиция. Об этом он написал в своем Instagram.

К своему сообщению в социальной сети Долгополов прикрепил фото документа, похожего на запрос подмосковной полиции в петербургский ООО «Бар Хоп-Хед», где есть вопросы о дате съемки, видео с которой опубликовано на YouTube, и самом выступающем.

«Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень», — написал комик, прикрепив снимок запроса, который подписан как документ от Орехово-Зуевского межмуниципального управления МВД.

https://www.instagram.com/p/B7mMi6YhQxU/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

В своей публикации стендапер отмечает, что два года назад на него охотились «деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство».