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Организатор концертов комика Долгополова сообщил его местонахождение

Стендап-комик Александр Долгополов, в отношении которого полиция начала проверку, находится в Израиле. Об этом РБК сообщил представитель творческого объединения «Ялла, Балаган» Лев Гольдорт. По его словам, компания занималась организацией концертов артиста в Тель-Авиве и Хайфе в 2019 году.

«Его встретил один из членов нашего движения. Есть фотография, где Саша и его подруга в Тель-Авиве возле граффити «Освободим Нааму», — рассказал он. По словам Гольдорта, представители объединения готовы и в этом году заняться организацией концертов комика, но пока конкретных планов и договоренностей нет.

Адвокат заявил об отъезде комика Долгополова из России
Общество

Ранее адвокат Долгополова Леонид Соловьев сообщал, что комик покинул Россию, опасаясь уголовного преследования. Однако адвокат не уточнил, куда именно уехал комик.

В среду, 22 января, Долгополов сообщил, что петербургский бар HopHead, где он выступает, получил запрос полиции с просьбой предоставить информацию о комике и дате его выступления, которое было опубликовано на YouTube. Как объяснили в подмосковном ГУ МВД, полиция начала проверку в отношении Долгополова из-за поступившей жалобы на оскорбление чувств верующих.

После запроса от МВД бар HopHead прекратил продажу билетов на его выступление «до выяснения обстоятельств».

Теги: Александр Долгополов, комик, оскорбление чувств верующих, новости РБК
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