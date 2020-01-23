Организатор концертов комика Долгополова сообщил его местонахождение

Стендап-комик Александр Долгополов, в отношении которого полиция начала проверку, находится в Израиле. Об этом РБК сообщил представитель творческого объединения «Ялла, Балаган» Лев Гольдорт. По его словам, компания занималась организацией концертов артиста в Тель-Авиве и Хайфе в 2019 году.

«Его встретил один из членов нашего движения. Есть фотография, где Саша и его подруга в Тель-Авиве возле граффити «Освободим Нааму», — рассказал он. По словам Гольдорта, представители объединения готовы и в этом году заняться организацией концертов комика, но пока конкретных планов и договоренностей нет.

Ранее адвокат Долгополова Леонид Соловьев сообщал, что комик покинул Россию, опасаясь уголовного преследования. Однако адвокат не уточнил, куда именно уехал комик.

В среду, 22 января, Долгополов сообщил, что петербургский бар HopHead, где он выступает, получил запрос полиции с просьбой предоставить информацию о комике и дате его выступления, которое было опубликовано на YouTube. Как объяснили в подмосковном ГУ МВД, полиция начала проверку в отношении Долгополова из-за поступившей жалобы на оскорбление чувств верующих.