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Адвокат заявил об отъезде комика Долгополова из России

По словам адвоката, Долгополову пока не вменяют никаких преступлений. Вчера стало известно, что полиция ведет проверку в отношении стендап-комика из-за жалобы об оскорблении чувств верующих
Александр Долгополов (Фото: Stand-Up Club #1/ Youtube)

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию, опасаясь уголовного преследования, сообщил РБК его адвокат Леонид Соловьев.

«Он действовал на опережение, это его личный выбор. Так как пока ему ничего не вменяют, он спокойно прошел погранконтроль», — сказал юрист.

По его словам, Долгополов пока не готов сообщить, в какую страну уехал. «И пока все не уляжется, говорить о возможном возвращении преждевременно», — добавил Соловьев.

Адвокат заявил об отъезде комика Долгополова из России
Общество

Накануне, 22 января, Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из петербургских баров заинтересовалась полиция. Сотрудники полиции запросили у бара информацию о комике и дате его выступления, которое было опубликовано на YouTube. Запись выступления была опубликована 5 апреля, ролик набрал более 2,7 млн просмотров.

В подмосковном ГУ МВД заявили, что начали проверку в отношении Долгополова из-за жалобы на оскорбления чувств верующих, направленной в прокуратуру неким гражданином.

После запроса от МВД, бар, где выступал Долгополов, прекратил продажу билетов на его стендапы «до выяснения обстоятельств».

Авторы: Любовь Порываева, Константин Нагаев
Теги: комик
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