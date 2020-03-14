Трамп заявил о планах сдать тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что «скорее всего» сдаст тест на новый коронавирус в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters.

Американского лидера сфотографировали с главой секретариата по общественным коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартеном, у которого впоследствии обнаружили коронавирус.

«Скорее всего, да. Не по этой причине, а потому что, я думаю, я сделаю его в любом случае», — ответил Трамп на вопрос о тесте.

Президент заявил, что у него нет симптомов заболевания, сообщает CNN. По его словам, он почти не проводил время с бразильским чиновником.