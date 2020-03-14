Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
В США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн Общество, 02:30 В Петербурге три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи Общество, 02:29 Трамп заявил о планах сдать тест на коронавирус Политика, 01:58 Десяти школам при посольствах в Москве рекомендовали уйти на карантин Общество, 01:46 РЖД вернет деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса Общество, 01:14 Богатейшие люди мира потеряли почти $1 трлн с начала года Бизнес, 01:03 Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft Технологии и медиа, 00:51 Зеленский попросил украинцев вернуться в страну в течение трех дней Общество, 00:38 Частные школы Москвы отправят на каникулы из-за коронавируса Общество, 00:16 Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Общество, 00:08 СМИ узнали о вызове посла Китая в Госдеп из-за заявления по коронавирусу Политика, 00:08 Обвал цен на нефть поставил под угрозу вложение денег ФНБ в инвестпроекты Экономика, 00:07 Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса Бизнес, 13 мар, 23:39 Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры Спорт, 13 мар, 23:04
Вирус из Китая ,  
0 

Трамп заявил о планах сдать тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что «скорее всего» сдаст тест на новый коронавирус в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters.

Американского лидера сфотографировали с главой секретариата по общественным коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартеном, у которого впоследствии обнаружили коронавирус.

«Скорее всего, да. Не по этой причине, а потому что, я думаю, я сделаю его в любом случае», — ответил Трамп на вопрос о тесте.

Президент заявил, что у него нет симптомов заболевания, сообщает CNN. По его словам, он почти не проводил время с бразильским чиновником.

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса
Политика

СМИ писали, что президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус после того, как заболевание выявили у Вайнгартена, и результаты оказались положительными. Однако затем бразильский лидер сообщил, что у него не нашли коронавируса, и попросил не верить фейковым новостям. Болсонару и Вайнгартен приезжали в США с официальным визитом.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем отмечала, что Трампу не нужно сдавать анализы, так как он практически не общался с бразильским чиновником, как и вице-президент США Майк Пенс. Американский лидер заявлял, что его не беспокоит факт того, что у Вайнгартена обнаружили коронавирус.

Теги: Дональд Трамп, коронавирус
Материалы по теме
Белый дом отказался проверить Трампа на вирус после визита зараженного
Общество
Белый дом признал отсутствие у Трампа теста на коронавирус
Политика
Президент Бразилии заявил о негативном результате теста на коронавирус
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter