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Политика ,  
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Анкара сообщила о подписании соглашения с Россией по Идлибу

Хулуси Акар (Фото: AP)

Военные делегации Турции и России подписали соглашение по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом со ссылкой на заявление турецкого министра обороны Хулуси Акара сообщает Anadolu.

Анкара и Москва договорились, что будут согласовывать свои действия в Сирии посредством совместных координационных центров. Первым шагом для прекращения конфликта в регионе станет совместное патрулирование, уточнил политик. Российские и турецкие военные приступят к патрулированию дороги с 15 марта.

«Благодаря турецко-российскому патрулированию трассы М4 мы внесем посильный вклад в обеспечение устойчивого перемирия в Сирии», — заявил Акар.

Официальное заключение договора завершило многодневные переговоры между Россией и Турцией. Лидеры обеих стран условились о введении «режима тишины» в Идлибе на встрече 5 марта. Тогда же политики договорились создать коридор безопасности на 6 км к северу и югу от трассы М-4.

Ситуация в Идлибе накалилась после авиаудара по турецким частям 27 февраля. В результате погибли больше 30 военных Турции. Россия заявила, что убитая боевая группа не сообщала о своем местоположении и не должна была находиться в этом районе. Анкара заявила, что предупреждала Москву об ударе, и начала в Сирии операцию «Весенний щит».

5 марта президенты России и Турции встречались в Кремле. По итогам этой встречи они договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе и совместном российско-турецком патрулировании на территориях, где в феврале обострился конфликт между Анкарой и Дамаском. Режим прекращения огня вступил в силу на следующий день после встречи лидеров.

Теги: Идлиб, Турция, Сирия
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