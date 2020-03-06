В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

В сирийской провинции Идлиб вступил в силу режим прекращения огня, о котором договорились президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

На прошедшей накануне встрече стороны условились, что режим прекращения огня будет введен с полуночи 6 марта на линии соприкосновения в Идлибе, сообщал глава МИД России Сергей Лавров.

Министр рассказал, что помимо этого Москва и Анкара договорились создать коридор безопасности, расположенный по 6 км к северу и югу от трассы М-4, которая соединяет Латакию и Алеппо. Страны также условились начать с 15 марта совместное патрулирование от населенного пункта Трумба до Айн-эль-Хавра. Турция и Россия также подтвердили приверженность заключенным ранее соглашениям.

Генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал договоренности между Россией и Турцией и выразил надежду, что режим прекращения огня приведет к завершению боевых действий в Идлибе. Он опросил стороны вернуться к политическому разрешению конфликта с участием ООН.