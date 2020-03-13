Путин обсудил с членами Совбеза выполнение договоренностей по Идлибу

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза выполнение идлибских договоренностей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Помимо договоренностей по Идлибу речь шла об угрозе распространения коронавируса и сильных колебаниях цен на мировых рынках.

Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились на встрече 5 марта о введении в Идлибе режима прекращения огня. Он вступил в силу 6 марта. Кроме того, лидеры условились создать коридор безопасности в районе трассы М-4 и начать русско-турецкое патрулирование от населенного пункта Трумба до Айн-эль-Хавра.

12 марта российский и турецкий лидеры обсудили по телефону ситуацию в Идлибе. Кремль сообщил о «существенном снижении» напряженности в провинции.

Эрдоган пригрозил Сирии 11 марта мощным ответным ударом, если Дамаск нарушит «режим тишины». По его словам, Турция уже зафиксировала отдельные попытки обойти договоренности, о чем информировала Россию.