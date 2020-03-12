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Политика ,  
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора лидеры двух стран обсудили вопросы реализации договоренностей, заключенных на переговорах в Москве 5 марта.

«С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации», — говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Эрдоган подтвердили важность «плотной работы» министерств обороны России и Турции, которые работают над прекращением боевых действий и стабилизацией обстановки в Сирии.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу обсуждал урегулирование ситуации в Идлибе с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

5 марта президенты России и Турции встречались в Кремле. По итогам этой встречи они договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе и совместном российско-турецком патрулировании на территориях, где в феврале обострился конфликт между Анкарой и Дамаском. Режим прекращения огня вступил в силу на следующий день после встречи лидеров.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, телефонный разговор
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