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Эрдоган пригрозил новым ударом по Сирии в случае нарушения перемирия

Реджеп Эрдоган (Фото: Elif Sogut / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности нанести мощный ответный удар в случае нарушения Сирией «режима тишины» в Идлибе. Об этом он сообщил во время выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, как передает NTV.

«Мы внимательно следим за режимом и за тем, что военные, поддерживающие его, делают на линии прекращения огня. Но если они не сдержат свое слово, мы не избежим того, чтобы ответить им сильнее, чем в прошлый раз», — сказал президент.

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По словам политика, незначительные попытки нарушить режим прекращения огня в Идлибе уже есть, о чем Турция информирует Россию. Заявлять о долгосрочном мире пока рано, по мнению президента, передает Anadolu. 

Эрдоган также назвал «серьезными» потери сирийской стороны в идлибском конфликте. «Режим Асада понес серьезные потери, осознав, что уже не сможет безнаказанно убивать мирное население Сирии», — сказал турецкий лидер. 

Эрдоган напомнил, что на северо-западе границы Сирии продолжают действовать 12 наблюдательных пунктов Турции. Анкара готова нанести ответный удар в случае атаки на них.

Президент России Владимир Путин и Эрдоган  договорились 5 марта о прекращении огня в Идлибе. Договор начал действовать с полуночи 6 марта. Кроме того, Анкара и Москва условились создать совместный коридор безопасности в районе трассы М-4 и начать патрулирование от населенного пункта Трумба до Айн-эль-Хавры.

Ситуация в провинции Идлиб обострилась после атаки на турецкие части 27 февраля. В результате погибли более 30 турецких военнослужащих. Анкара обвинила в авиаударе сирийские силы.

Теги: сирия, Идлиб, турция
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