Эрдоган пригрозил новым ударом по Сирии в случае нарушения перемирия

Реджеп Эрдоган (Фото: Elif Sogut / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности нанести мощный ответный удар в случае нарушения Сирией «режима тишины» в Идлибе. Об этом он сообщил во время выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, как передает NTV.

«Мы внимательно следим за режимом и за тем, что военные, поддерживающие его, делают на линии прекращения огня. Но если они не сдержат свое слово, мы не избежим того, чтобы ответить им сильнее, чем в прошлый раз», — сказал президент.

По словам политика, незначительные попытки нарушить режим прекращения огня в Идлибе уже есть, о чем Турция информирует Россию. Заявлять о долгосрочном мире пока рано, по мнению президента, передает Anadolu.

Эрдоган также назвал «серьезными» потери сирийской стороны в идлибском конфликте. «Режим Асада понес серьезные потери, осознав, что уже не сможет безнаказанно убивать мирное население Сирии», — сказал турецкий лидер.