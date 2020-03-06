Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса

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Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании. Новая опция будет доступна с 7 марта и распространится на тарифы, возврат средств по которым ранее был невозможен. Стоимость услуги составит 499 руб. за один рейс.

По словам гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова, это связано с тем, что клиенты «Победы» опасаются планировать отпуска «из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире». Услуга возврата позволит клиенту отказаться от перелета не позднее чем за 48 часов до времени вылета.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» также ввела возврат невозвратных билетов на всех рейсах из-за вспышки коронавируса. Изменить дату или направление в авиабилетах, купленных в период с 8 марта по 15 апреля, можно вплоть до окончания регистрации на рейс. В случае возврата авиабилетов, приобретенных в этот период, будет взиматься сбор за операцию возврата, равный 1 тыс. руб. за билет.

Днем ранее возможность оформить возврат полной стоимости авиабилетов, если если их планы на путешествие изменились, предложила пассажирам авиакомпания S7 Airlines. Предложение действует на билеты, приобретенные с 5 марта по 10 апреля, вне зависимости от тарифа, и действительно для всех рейсов.