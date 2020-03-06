Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 66,19 (+0,11) Quote, 05 мар, 12:28
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 73,68 (-0,05) Quote, 05 мар, 12:28
Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса Общество, 11:05 Не кроши батончик: чем опасен конфликт между владельцем и гендиректором Pro, 11:05 «Яблоко» оспорит в суде распоряжение Путина о голосовании по Конституции Политика, 11:00 Почему популярность факторинга растет быстрее других кредитных сегментов Pro, 11:00 Эпидемия гриппа В: что делать, чтобы не заразиться Стиль, 10:59 Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса Бизнес, 10:58 Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года Quote, 10:53 Одноклубника Головина по «Монако» дисквалифицировали на полгода Спорт, 10:51 Лучшая защита от потрясений: собираем инвестиционный портфель Крипто, 10:37 К чему привела экологическая политика Москвы за 10 лет Партнерский материал, 10:35 «Брендинг не волшебная пилюля»: как правильно работать с агентством Pro, 10:30 СК возбудил дело после гибели двух работников шахты в Коми Общество, 10:25 Посольство объяснило увеличение отказов россиянам во въезде в Израиль Политика, 10:22 В Москве при работах на железной дороге обнаружили сейф со следами взлома Общество, 10:16
Вирус из Китая ,  
0 

Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса

Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании. Новая опция будет доступна с 7 марта и распространится на тарифы, возврат средств по которым ранее был невозможен. Стоимость услуги составит 499 руб. за один рейс.

По словам гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова, это связано с тем, что клиенты «Победы» опасаются планировать отпуска «из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире». Услуга возврата позволит клиенту отказаться от перелета не позднее чем за 48 часов до времени вылета.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» также ввела возврат невозвратных билетов на всех рейсах из-за вспышки коронавируса. Изменить дату или направление в авиабилетах, купленных в период с 8 марта по 15 апреля, можно вплоть до окончания регистрации на рейс. В случае возврата авиабилетов, приобретенных в этот период, будет взиматься сбор за операцию возврата, равный 1 тыс. руб. за билет.

Ростуризм попросит авиакомпании вернуть деньги за билеты в Италию и Корею
Бизнес

Днем ранее возможность оформить возврат полной стоимости авиабилетов, если если их планы на путешествие изменились, предложила пассажирам авиакомпания S7 Airlines. Предложение действует на билеты, приобретенные с 5 марта по 10 апреля, вне зависимости от тарифа, и действительно для всех рейсов.

По словам генерального директора S7 Group Антона Еремина, в компании понимают, что ситуация с распространением вируса не позволяет планировать путешествия. «Как раз сейчас многие думают о летнем отдыхе и переживают, что поездку придется отменить. Мы хотим дать пассажирам возможность менять свои планы в случае необходимости», — заявил он. Тем не менее с пассажиров S7, сдающих билеты, удержат сервисный сбор — 1 тыс. руб.

Теги: S7, «Победа», авиабилеты, коронавирус
Материалы по теме
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 6 марта
Общество
Ростуризм попросит авиакомпании вернуть деньги за билеты в Италию и Корею
Бизнес
«Аэрофлот» сообщил о сдающих билеты в Южную Корею и Италию пассажирах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter