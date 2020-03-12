В Казахстане из-за коронавируса отменили массовые мероприятия

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 71,47 (-0,55) Quote, 11 мар, 12:17
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 81,02 (-0,84) Quote, 11 мар, 12:17
Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира по фигурному катанию Спорт, 12:27 «Роснефть» выбыла из тройки самых дорогих компаний России Бизнес, 12:20 Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов Quote, 12:19 Кремль заявил о продолжении подготовки к параду Победы Общество, 12:18 Боль кадровых служб: что писать в локальных актах по коронавирусу Pro, 12:06 Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменили из-за коронавируса Спорт, 11:57 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 11:53 Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Общество, 11:47 Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет Общество, 11:40 Tinder отменил премьеру сериала об апокалипсисе из-за коронавируса Стиль, 11:36 В Китае заявили о прохождении пика распространения коронавируса в стране Общество, 11:34 Участники Little Big описали песню для «Евровидения» Общество, 11:34 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 12 марта Общество, 11:34 Новый обвал на фондовом рынке в России. Главное Экономика, 11:31
Вирус из Китая ,  
0 

В Казахстане из-за коронавируса отменили массовые мероприятия

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Казахстане на фоне распространения коронавируса в мире временно отменяются публичные мероприятия. Об этом сообщил в Twitter президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Как уточняется на сайте главы государства, речь идет о массовых культурных и спортивных мероприятиях, конференциях и выставках. Кроме того, будет усилен санитарный режим во всех местах массового скопления людей, в том числе в торговых центрах, на рынках, вокзалах, в аэропортах.

В Турции сообщили о переносе туристического сезона из-за коронавируса
Общество

Власти также решили сдвинуть начало весенних каникул в школах, а студентов перевести на дистанционное обучение.

При этом Токаев указал, что необходимо обеспечить бесперебойное снабжение жителей продуктами и товарами первой необходимости.

В стране пока не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. По данным ВОЗ, в Китае выявлено 80,9 тыс. заразившихся коронавирусом, за его пределами — 32,7 тыс. Число жертв превысило 4 тыс. человек.

Теги: Казахстан, запрет, мероприятия
Материалы по теме
В Монголии выявили первый случай заражения коронавирусом
Общество
Индия из-за коронавируса приостановит действие туристических виз
Общество
В Турции сообщили о переносе туристического сезона из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter