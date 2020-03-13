Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прилету
Шри-Ланка приостановит выдачу виз по прилету иностранцам, прибывающим в международный аэропорт Коломбо по общегражданским паспортам. Об этом сообщает МИД России.
Правительство Шри-Ланки уведомило российское внешнеполитическое ведомство о том, что соответствующие ограничения начнут действовать с 12:00 14 марта.
Тем не менее иностранные граждане, включая россиян, смогут приехать в страну, оформив предварительно электронное разрешение на государственном сайте или получив въездную визу в диппредставительстве Шри-Ланки.
МИД России попросил жителей страны учитывать данную информацию, планируя поездки.