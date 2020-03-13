Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прилету

Первый случай коронавируса на Шри-Ланке был выявлен 27 января, сообщал местный телеканал News 1st со ссылкой на Минздрав страны. Заболевшей оказалась 43-летняя гражданка Китая, прибывшая на остров из китайской провинции Хубэй.

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса Индия приостановила с 13 марта действие туристических виз предварительно до 15 апреля. Таиланд ужесточил правила въезда в страну, отменив возможность получения визы по прибытии в страну для граждан 18 стран — россиян ограничительные меры не коснулись.

Эпидемия коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, 4948 человек умерли, еще более 131 тыс. человек заразились. ВОЗ 11 марта сообщила, что ситуация с коронавирусом «может быть охарактеризована как пандемия».