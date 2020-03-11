Дипломаты исключили ужесточение условий въезда россиян в Таиланд

Россияне смогут находиться в стране без визы в течение 30 дней, сообщили в посольстве Таиланда в России и посольстве России в стране. Ранее о том, что россияне не смогут получать визы по прибытии, писало агентство Reuters

Фото: Jorge Silva / Reuters

Россиянам не нужно будет получать визы перед поездкой в Таиланд. Об этом сообщило посольство Таиланда в России и посольство России в Таиланде.

О том, что россиянам и гражданам 18 стран придется получать визы по прибытии из-за коронавируса, ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу МВД страны.

Согласно введенному ограничению, как писал Reuters, граждане 19 стран, в том числе России, Болгарии, Китая, Индии и Казахстана, впредь не смогут получить визу по прибытии. Для въезда в страну им будет необходимо обращаться в посольства Таиланда перед поездкой, писало агентство со ссылкой на заявление главы МВД страны.

В сообщении посольства Таиланда говорится, что введенное ранее ограничение не затронет российских граждан. В сообщении указывается, что россияне по-прежнему смогут находиться в стране без визы в течение 30 дней в соответствии с двусторонним соглашением 2005 года.