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Дипломаты исключили ужесточение условий въезда россиян в Таиланд

Россияне смогут находиться в стране без визы в течение 30 дней, сообщили в посольстве Таиланда в России и посольстве России в стране. Ранее о том, что россияне не смогут получать визы по прибытии, писало агентство Reuters
Фото: Jorge Silva / Reuters

Россиянам не нужно будет получать визы перед поездкой в Таиланд. Об этом сообщило посольство Таиланда в России и посольство России в Таиланде.

О том, что россиянам и гражданам 18 стран придется получать визы по прибытии из-за коронавируса, ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу МВД страны.

Таиланд ужесточил условия въезда для россиян и граждан 18 стран
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Согласно введенному ограничению, как писал Reuters, граждане 19 стран, в том числе России, Болгарии, Китая, Индии и Казахстана, впредь не смогут получить визу по прибытии. Для въезда в страну им будет необходимо обращаться в посольства Таиланда перед поездкой, писало агентство со ссылкой на заявление главы МВД страны.

В сообщении посольства Таиланда говорится, что введенное ранее ограничение не затронет российских граждан. В сообщении указывается, что россияне по-прежнему смогут находиться в стране без визы в течение 30 дней в соответствии с двусторонним соглашением 2005 года.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло 59 человек, пишет Bangkokpost. 1 марта в стране зафиксировали первую смерть от заболевания. По данным Министерства здравоохранения Таиланда, от коронавируса погиб мужчина в возрасте 35 лет, который также страдал от лихорадки денге.

2 марта Управление по туризму Таиланда (TAT) сообщило, что в феврале поток туристов в страну снизился на 40%. В ведомстве считают, что из-за коронавируса в 2020 году число туристов, прибывающих в страну, может упасть на 6 млн человек — с 39,8 до 33,8 млн.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Таиланд, посольство, виза
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