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Всех россиян с Diamond Princess выписали из больницы в Приморье

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Во Владивостоке выписали двух остававшихся в медучреждении россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка нового коронавируса. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края.

«Сегодня у нас закончился 14-дневный карантинный срок для последних, кто к нам прибыл 29 февраля с этого лайнера. Это семейная пара, все три тестирования на коронавирус дали отрицательный результат», — заявили в пресс-службе. По данным регионального минздрава, на сегодня в больнице больше нет людей, которые находятся на карантине в связи с коронавирусом.

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Семь граждан России прибыли из Японии во Владивосток 22 и 23 февраля и были помещены в городскую инфекционную больницу. Их анализы на коронавирус показали отрицательные результаты, и 6 марта пациенты отправились домой. Еще двое пассажиров Diamond Princess — семейная пара из Владивостока — прилетели из Японии 29 февраля. Их также поместили на карантин.

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Также восьмерых россиян с лайнера доставили на карантин в Казань. 8 марта их выписали из больницы.

Круизный лайнер Diamond Princess находился на двухнедельном карантине в порту японского города Йокогама с 4 февраля после того, как у ранее сошедшего с судна пассажира обнаружили коронавирус. На борту лайнера находились 3,7 тыс. человек, в том числе 24 россиянина. Более чем 600 пассажиров и членов экипажа заразились коронавирусом.

Теги: коронавирус, карантин, Приморье, новости РБК
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