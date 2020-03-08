В Казани выписали всех эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян

Фото: Рустам Кильсинбаев / ТАСС

В Казани врачи выписали восемь россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка нового коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«Выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний», — сказал Мурашко.

По его словам, все выздоровевшие чувствуют себя хорошо.

Круизный лайнер Diamond Princess встал на карантин у берегов Японии в начале февраля, после того как у одного из сошедших с него пассажиров обнаружили коронавирус.