Госдума приняла пакет поправок к Конституции во втором чтении

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Государственная Дума во вторник приняла во втором чтении законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», представляющий собой пакет поправок к Конституции.

В общий список вошла и поправка, с инициативой принятия которой депутат Валентина Терешкова выступила уже после начала пленарного заседания. В соответствии с этой нормой действующий президент России Владимир Путин получает право избираться на новый срок.

После выступления Терешковой председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании, объяснив это необходимостью проведения консультаций с Путиным. Вскоре после этого президент лично приехал в Госдуму и выступил перед депутатами, сказав, что не против пойти на новые выборы при условии, что дающая ему такое право норма будет одобрена на общероссийском голосовании, а Конституционный суд признает ее соответствующей принципам Основного закона.