Испания пообещала найти «наилучший» ответ на решение США о запрете въезда

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Испания вместе с коллегами из Евросоюза попытается найти наилучший ответ на решение президента США Дональда Трампа о запрете въезда в страну граждан европейских государств. Об этом РБК сообщили в МИД Испании.

«Защита, благополучие и безопасность испанских граждан и предприятий является нашей первоочередной задачей, и мы приложим для этого все усилия. Испания по согласованию с нашими коллегами из ЕС рассмотрит наилучший способ действий», — сказали в ведомстве.

РБК направил запросы в МИД Италии, Франции, Германии и Швейцарии.

Ранее Трамп объявил, что из-за распространения инфекции с 13 марта вводится запрет на въезд в США из Европы. Мера будет действовать 30 дней. Ограничение не коснется Великобритании. По словам американского лидера, запрет связан с тем, что Евросоюз «не смог принять те же меры предосторожности», которые ввели Соединенные Штаты для сдерживания распространения инфекции.