СМИ узнали о реакции послов стран ЕС на запрет на въезд в США

Дональд Трамп (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Администрация США не согласовывала свое решение запретить въезд из Европы с европейскими чиновниками до того, как президент Дональд Трамп официально объявил об этом, пишет Reuters со ссылкой на дипломата ЕС.

По его словам, европейских чиновников не уведомляли о решении заранее. «Заблаговременных сообщений, координации, о которой говорил президент, не было», — отметил собеседник агентства.

Как пишет CNN, несколько европейских послов заявили, что не знали о готовящейся мере, несмотря на то, что были в контакте с администрацией США в последние дни. «Мы знали, что будет что-то связанное с поездками из Европы, но не настолько радикальное», — сказал телеканалу бельгийский дипломат. По его мнению, не совсем понятным является исключение для Великобритании, а также недостаток мер внутри страны.

11 марта Трамп объявил, что с полуночи 13 марта из-за распространения коронавируса США введут запрет на въезд в страну из Европы. Исключение будет сделано для Великобритании, а также для американских граждан, которые пройдут необходимые тесты на коронавирус. Трамп указал, что ЕС не смог принять те меры предосторожности, которые ввели Соединенные Штаты.