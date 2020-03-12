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СМИ узнали о реакции послов стран ЕС на запрет на въезд в США

Дональд Трамп (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Администрация США не согласовывала свое решение запретить въезд из Европы с европейскими чиновниками до того, как президент Дональд Трамп официально объявил об этом, пишет Reuters со ссылкой на дипломата ЕС.

По его словам, европейских чиновников не уведомляли о решении заранее. «Заблаговременных сообщений, координации, о которой говорил президент, не было», — отметил собеседник агентства.

Как пишет CNN, несколько европейских послов заявили, что не знали о готовящейся мере, несмотря на то, что были в контакте с администрацией США в последние дни. «Мы знали, что будет что-то связанное с поездками из Европы, но не настолько радикальное», — сказал телеканалу бельгийский дипломат. По его мнению, не совсем понятным является исключение для Великобритании, а также недостаток мер внутри страны.

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11 марта Трамп объявил, что с полуночи 13 марта из-за распространения коронавируса США введут запрет на въезд в страну из Европы. Исключение будет сделано для Великобритании, а также для американских граждан, которые пройдут необходимые тесты на коронавирус. Трамп указал, что ЕС не смог принять те меры предосторожности, которые ввели Соединенные Штаты.

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая, по данным ВОЗ, превышает 32,7 тыс. человек. В Европе наибольшее число заболевших зафиксировано в Италии. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, там выявлено более 10,1 тыс. случаев.

В США число инфицированных превышает 1 тыс. человек.

Теги: Европа, ЕС, въезд, США, Дональд Трамп
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