Кремль посоветовал «не забегать вперед» в вопросе о президентском сроке

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Правовые нюансы обнуления президентского срока Владимира Путина должен объяснить Конституционный суд. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Таким образом Песков ответил на вопрос, почему нельзя учесть в сегодняшней ситуации вердикт КС 1998 года, который запретил тогдашнему главе государства Борису Ельцину участвовать в выборах в третий раз после того, как в 1993 году была принята новая Конституция.

«Это не я должен объяснять, это должен объяснить Конституционный суд», — сказал Песков. Он напомнил, что Путин заявил о необходимости заключения Конституционного суда по поправке о возможности действующего президента идти на выборы. В связи с этим Песков заявил, что не стоит «забегать вперед».

Обнулить президентские сроки Путина 10 марта предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Депутат отметила, что соответствующую поправку необходимо принять из-за «рисков непредсказуемости», и подчеркнула необходимость сильной президентской власти.