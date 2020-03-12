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Песков назвал вынужденными и временными ограничения из-за коронавируса

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вынужденными и временными ограничения из-за коронавируса и напомнил, что решения о новых мерах принимает оперштаб, передает корреспондент РБК.

«Решения о введении новых ограничений принимает оперативный штаб, который действует в правительстве. Наблюдаем за их решением», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия запрещать въезд из ЕС, как это сделали США.

Президент Дональд Трамп объявил 12 марта о введении 30-дневного запрета на въезд в США из всех стран Европы, за исключением Великобритании. Новые правила вступят в силу с полуночи 13 марта. Трамп объяснил свое решение тем, что страны Евросоюза не принимают те же меры предосторожности, что ввели в США.

За пределами Китая, по данным ВОЗ, обнаружили 37,37 тыс. заразившихся коронавирусом, случаи заболевания выявили на территории 113 стран. В Европе по количеству зараженных лидирует Италия, там выявили более 12 тыс. случаев заражения. 

Ранее Дмитрий Песков назвал ситуацию с коронавирусом в России однозначно «далекой от эпидемии». К 12 марта число заболевших коронавирусной инфекцией на территории страны составило 28 человек.

Теги: коронавирус, Дмитрий Песков
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