В Кремле заявили о неизменности графика Путина на фоне коронавируса

График работы России Владимира Путина не изменился в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

По его словам, Кремль пока не получал никаких дополнительных рекомендаций от медиков, поэтому все мероприятия Путина идут в обычном режиме.

Песков отметил, что при этом принимаются необходимые меры предосторожности.

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