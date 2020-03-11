Кремль пока решил не сокращать массовые мероприятия в честь Дня Победы

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Кремль пока не планирует сокращать масштаб массовых мероприятий по случаю празднования Дня Победы 9 мая 2020 года, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По-прежнему пока никаких планов [сокращать массовые мероприятия] нет. Будем смотреть по ситуации, но пока подготовка идет своим чередом», — сказал представитель Кремля.

О том, что подготовка к празднованию 9 Мая идет своим чередом, Песков также говорил накануне, 10 марта. Тогда Песков напомнил, что в России работает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, и охарактеризовал обстановку в стране как «более благоприятную», чем в мире.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин из-за коронавируса подписал указ о запрете проведения в столице спортивных мероприятий, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий, в случае если число их участников превышает 5 тыс. Запрет будет действовать в течение месяца.