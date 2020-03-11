В России чиновникам рекомендовали отменить заграничные командировки

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России порекомендовал федеральным органам исполнительной власти отменить заграничные командировки. Об этом говорится в сообщении штаба, поступившем в РБК.

Исключение составляют неотложные поездки, командировки, организованные для исполнения поручений президента или правительства, а также поездки, организованные в целях обеспечения безопасности страны.

Кроме того, федеральным чиновникам рекомендовали воздержаться от всех поездок «в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью».

Помимо этого оперативный штаб порекомендовал проводить массовые мероприятия только в случае их «крайней важности».

Ранее стало известно, что с 13 марта Россия ограничит авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией. Исключение составят только регулярные рейсы из столицы (и обратно) в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Все они будут осуществляться через терминал F аэропорта «Шереметьево». Также с 13 марта вводится ограничение на выдачу виз для итальянцев.