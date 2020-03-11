Китайский коронавирус. Самое актуальное на 11 марта

Россия с 10 марта приостановила железнодорожное сообщение с Монголией в связи с угрозой коронавируса. В РЖД отметили, что пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты на эти поезда без дополнительных сборов.

В Петербурге в клиническую инфекционную больницу им. Боткина госпитализированы 87 человек для проверки на коронавирус. У всех — признаки ОРВИ, большинство из госпитализированных прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса до 10 апреля запретили проводить массовые мероприятия , в том числе спортивные, с участием более 5 тыс. человек.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в Турции и Боливии. Турецкий гражданин заразился во время поездки в Центральную Европу, в Боливии инфекцию обнаружили у двух женщин, которые вернулись из поездки по Италии.

Замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусом COVID-2019. По словам Доррис, после того как тест на коронавирус показал положительный результат, она приняла рекомендованные меры предосторожности и самоизолировалась дома.

Собор и площадь Святого Петра в Ватикане будут закрыты для посещения с 10 марта по 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Новые ограничения коснулись не только туристов, но и служащих Ватикана.