Китайский коронавирус. Самое актуальное на 11 марта
Погибшие и пострадавшие
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По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 778 подтвержденных случая заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 24 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 117 769 человека.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлены 32 778 инфицированных, за сутки подтверждены 4 105 новых случаев. Всего носители инфекции обнаружены в 109 странах и территориях (плюс 5 за сутки). За пределами Китая от коронавируса скончались 872 человека (плюс 186 за сутки). Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 65,8 тыс. человек.
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Умерли 4 293 человека.