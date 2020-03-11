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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 11 марта

Общее количество заразившихся новым коронавирусом во всем мире превысило 117 тыс. человек, умерли более 4 тыс. Главное — в материале РБК
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Погибшие и пострадавшие

  • По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 778 подтвержденных случая заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 24 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 117 769 человека.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлены 32 778 инфицированных, за сутки подтверждены 4 105 новых случаев. Всего носители инфекции обнаружены в 109 странах и территориях (плюс 5 за сутки). За пределами Китая от коронавируса скончались 872 человека (плюс 186 за сутки). Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 65,8 тыс. человек.

  • Умерли 4 293 человека.

Ситуация в России

  • В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса до 10 апреля запретили проводить массовые мероприятия, в том числе спортивные, с участием более 5 тыс. человек.

  • В Петербурге в клиническую инфекционную больницу им. Боткина госпитализированы 87 человек для проверки на коронавирус. У всех — признаки ОРВИ, большинство из госпитализированных прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

  • Россия с 10 марта приостановила железнодорожное сообщение с Монголией в связи с угрозой коронавируса. В РЖД отметили, что пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты на эти поезда без дополнительных сборов.

Ситуация в других странах

  • Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в Турции и Боливии. Турецкий гражданин заразился во время поездки в Центральную Европу, в Боливии инфекцию обнаружили у двух женщин, которые вернулись из поездки по Италии.

  • Замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусом COVID-2019. По словам Доррис, после того как тест на коронавирус показал положительный результат, она приняла рекомендованные меры предосторожности и самоизолировалась дома.

  • Собор и площадь Святого Петра в Ватикане будут закрыты для посещения с 10 марта по 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Новые ограничения коснулись не только туристов, но и служащих Ватикана.

  • Китай пообещал предоставить Италии гуманитарную помощь для борьбы с новым типом коронавируса. «Несмотря на то, что на данный момент Китай пока все еще сам испытывает серьезную нужду в медицинских средствах, мы, преодолевая все трудности, выделим Италии маски и другие медицинские средства, а также нарастим поставки тех материалов и оборудования, в которых Италия остро нуждается», — заявил министр иностранных дел КНР Ван И.


Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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