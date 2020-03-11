Нарусова усомнилась в легитимности принятия поправки об обнулении сроков

Людмила Нарусова (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Закон о внесении в Конституцию России поправок, позволяющих действующему президенту вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, был принят и рассмотрен Госдумой небезупречно с точки зрения легитимности. Такое мнение высказала сенатор Людмила Нарусова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, передает корреспондент РБК.

«Я считаю, что процедура принятия всех поправок должна быть абсолютно безупречной с юридической точки зрения для легитимности. К сожалению, то заседание, которое я вчера наблюдала в Государственной Думе, на мой взгляд, не вполне соответствовало с точки зрения безупречной легитимности», — сказала Нарусова.

В частности, сенатора смутило, что поправка об обнулении сроков была не внесена заранее, а представлена депутатом Госдумы Валентиной Терешковой «с голоса» во время рассмотрения закона о поправках в Конституцию во втором чтении.

«Такая фундаментальная поправка принималась с голоса! Почему ее за три дня нельзя было внести в установленном порядке? Это все подрывает легитимность всего этого», — отметила сенатор.

Нарусова также считает, что данная поправка была подготовлена заранее, а решение о ее оглашении на заседании уже принималось позже. По словам сенатора, «это не относится к ее оценке контента самой поправки».