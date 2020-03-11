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Нарусова усомнилась в легитимности принятия поправки об обнулении сроков

Людмила Нарусова (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Закон о внесении в Конституцию России поправок, позволяющих действующему президенту вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, был принят и рассмотрен Госдумой небезупречно с точки зрения легитимности. Такое мнение высказала сенатор Людмила Нарусова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, передает корреспондент РБК.

«Я считаю, что процедура принятия всех поправок должна быть абсолютно безупречной с юридической точки зрения для легитимности. К сожалению, то заседание, которое я вчера наблюдала в Государственной Думе, на мой взгляд, не вполне соответствовало с точки зрения безупречной легитимности», — сказала Нарусова.

В частности, сенатора смутило, что поправка об обнулении сроков была не внесена заранее, а представлена депутатом Госдумы Валентиной Терешковой «с голоса» во время рассмотрения закона о поправках в Конституцию во втором чтении.

«Такая фундаментальная поправка принималась с голоса! Почему ее за три дня нельзя было внести в установленном порядке? Это все подрывает легитимность всего этого», — отметила сенатор.

Нарусова также считает, что данная поправка была подготовлена заранее, а решение о ее оглашении на заседании уже принималось позже. По словам сенатора, «это не относится к ее оценке контента самой поправки».

При этом, по словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, регламент Госдумы допускает внесение поправок ко второму чтению законопроекта «с голоса».

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15 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал необходимость внесения поправок в Конституцию России. Спустя пять дней глава государства внес в Госдуму проект закона. В частности, было предложено закрепить в Конституции роль и статус Госсовета, дать Госдуме право назначать премьера и членов правительства, закрепить индексацию пенсий, а также запретить судьям, депутатам, сенаторам, главам правительств и министрам иметь иностранное гражданство.

23 января Госдума одобрила законопроект в первом чтении.

10 марта состоялось второе чтение законопроекта. К нему было подготовлено около 400 поправок. В ходе заседания Госдумы Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина. Затем был объявлен перерыв, по окончании которого перед депутатами выступил Владимир Путин. Он одобрил принятие поправки в том случае, если за нее проголосуют на всенародном голосовании 22 апреля, а Конституционный суд не найдет ее противоречащей Основному закону.

Теги: Людмила Нарусова, сенатор, поправки в Конституцию, президентский срок
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