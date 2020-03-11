Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru / Global Look Press)

Россияне «с карандашом» пройдутся по списку депутатов, кроторые голосовали за принятие закона о поправках в Конституцию, и увидят фамилии тех, кто не поддержал предложенные инициативы. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Госдуме, трансляция шла на сайте нижней палаты парламента.

По его словам, в законе идет речь о гарантиях того, что зарплата будет не ниже прожиточного минимума, о защите института брака, культуры, русского языка.

«Те, кто не голосует за такие предложения должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы», — отметил Володин.

Ранее 11 марта Госдума приняла в третьем чтении закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», в соответствии с которым в Конституцию России вносятся поправки.