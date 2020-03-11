Госдума поддержала наказания за нарушения на голосовании по Конституции

Фото: АГН «Москва»

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

«Предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования», — пояснил глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, добавив, что законопроект не предусматривает новые виды уголовных наказаний.

Авторы документа предложили распространить на процесс голосования действие ст. 141 УК России (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), ст. 142.1 УК России (фальсификация итогов голосования) и ст. 142.2 УК России (незаконные выдача и получение бюллетеня для голосования на референдуме).

Президент России Владимир Путин 6 марта поручил ввести наказание за нарушения на голосовании по Конституции. Он объяснил это тем, что общероссийское голосование пройдет по модели закона о выборах главы государства.