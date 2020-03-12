Глава МИД Польши объяснил позицию насчет репараций от России за войну

Яцек Чапутович (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Москва не ставит вопрос о репарациях за Вторую мировую войну в диалоге с Москвой, заявил РБК министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович: «Не поднимаем вопрос о репарациях в отношениях с Россией. Если и ведутся какие-то действия на этом направлении, они касаются оценки потерь во время войны, но это обосновано. В результате войны Польша понесла огромные материальные и человеческие жертвы». Вопросы о нанесенном стране ущербе в ходе войны «поднимаются в рамках внутренних дебатов, но это не является проблемой наших взаимоотношений», уточнил министр.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил о праве республики требовать репарации от России за ущерб, нанесенной ей во Второй мировой войне. По его словам, Россия виновна в военных преступлениях, уничтожении сотен тысяч человек и оккупации Польши на протяжении десятилетий. «В нынешней политической ситуации попытки договориться с Россией сталкиваются с целым рядом препятствий, но эту тему нужно постоянно поднимать, так как она не имеет сроков давности», — заявил замминистра.

Вопрос репараций поднимал и лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. В интервью немецкому изданию Bild он говорил, что помимо Германии репарации Польше должна платить и Россия. По его словам, Вторая мировая война нанесла сокрушительный удар по экономике и инфраструктуре Польши. При этом ни Яблонский, ни Качиньский конкретные оценки репараций не приводили.