Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

В Польше хотят улучшить напряженные отношения с Россией, сказал глава МИД республики Яцек Чапутович. Министр заявил о желании провести встречу с коллегой Сергеем Лавровым и готовности работать над исторической темой

Яцек Чапутович (Фото: Monika Skolimowska / Global Look Press)

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил заинтересованность во встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. «Мы встречались с министром Лавровым в мае 2019 года. Я уже говорил, что охотно встречусь с господином Лавровым [снова], если будет такая возможность», — сказал Чапутович в интервью РБК. Подтверждения с российской стороны еще не было получено, уточнил он. Чапутович допустил проведение переговоров с Лавровым до министерской встречи Совета Европы, намеченной на май. «Есть еще время, чтобы договориться», — считает он.

Говоря об уровне отношений двух стран, министр назвал их напряженными и выразил надежду, что государствам удастся найти общий язык. «Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», — отметил он. Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.

В частности, по словам главы МИД Польши, в Варшаве надеются на восстановление сотрудничества с Москвой в изучении истории. «Мы положительно расцениваем слова министра Лаврова, высказанные во время пресс-конференции 16 января, о желании восстановить сотрудничество историков. Мы тоже заинтересованы в возобновлении диалога в этой области», — отметил Чапутович. Он напомнил, что последняя совместная встреча Российско-польской группы по сложным вопросам состоялась в Калининграде в ноябре 2013 года. «Мы неоднократно выражали свою готовность возобновить деятельность группы, но российская сторона не проявляла заинтересованности в возобновлении диалога в этом формате», — посетовал министр. В январе Лавров говорил, что следовало бы возобновить обсуждение вопросов истории с Польшей по двусторонним каналам. «Считаю, что эта работа как раз и должна возобновиться, не стать заложницей попыток делать из истории пропаганду. Когда наши польские коллеги сносят памятники, они излагают свою позицию, причем приводят доводы, мол, Польша не подписывалась под сохранением памятников, которые стоят не на кладбищах», — сказал он.

Российско-польская группа по сложным вопросам была создана по решению властей двух стран в 2002 году. Это неформальное объединение занималось проблемами, вытекающими из истории российско-польских отношений. Сейчас работа группы приостановлена. Посол России в Польше Сергей Андреев говорил РБК, что планов возобновлять работу группы у Москвы нет. «Это бессмысленно. <...> в нынешней ситуации — после массового сноса в Польше памятников советским воинам-освободителям, когда отрицается сам факт освобождения Польши Красной армией, — у нас просто нет никакой общей платформы для обсуждения исторической тематики в рамках политического диалога», — объяснял он в интервью РБК.