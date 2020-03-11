Ударивший журналиста Голунова экс-полицейский извинился перед ним

Максим Уметбаев (Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»)

Бывший полицейский Максим Уметбаев, один из обвиняемых по делу о незаконном задержании журналиста Meduza Ивана Голунова, извинился перед ним и выразил надежду на справедливое судебное разбирательство, передает ТАСС.

Уметбаев заявил, что ударил журналиста, и назвал свои действия непрофессиональными. «Мне за свой поступок стыдно, я хочу принести извинения Голунову», — сказал он. По словам Уметбаева, его действия были вызваны тем, что он считал, что перед ним преступник.

«Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству», — отметил он, добавив, что надеется на такое же разбирательство в отношении себя.

Ранее Уметбаев частично признал вину за превышение служебных полномочий. По словам его адвоката, он нанес Голунову пощечину. При этом с остальными пунктами обвинения экс-полицейский не согласился и не увидел оснований для ареста.

Голунов, в свою очередь, утверждал, что Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок, а также наступил на него ногой, когда он упал.