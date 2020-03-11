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Госдеп США пригрозил России санкциями из-за ситуации в Сирии

США и их союзники могут ввести санкции против России в случае срыва перемирия в сирийской провинции Идлиб, сообщил спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге по телефону из Брюсселя. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента США.

Джеффри отметил, что сейчас в Брюсселе представители стран НАТО должны изучить «военные, дипломатические, санкционные, медийные и информационные меры», которые должны побудить Россию и Сирию не нарушать перемирие.

«Если они проигнорируют наши предупреждения, наши действия, и будут двигаться вперед, мы ответим настолько быстро, насколько это возможно в консультациях с нашими европейскими союзниками на предмет того, какой может быть пакет санкций и другие действия», — сказал спецпредставитель США.

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По словам Джеффри, в США полагают, что Россия и Сирия не заинтересованы в долгосрочном перемирии. «Но это не означает, что у нас не будет долгосрочного прекращения огня. Мы все еще надеемся на это, и именно над этим работаем», — добавил он.

Ситуация в Сирии обострилась в феврале на фоне взаимных ударов Турции и сирийской правительственной армии. В конце месяца Анкара начала в Идлибе военную операцию «Весенний щит» против войск Башара Асада. Страны НАТО встали на сторону Турции, призвав официальный Дамаск и военных из России прекратить военное наступление.

5 марта в Москве состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры двух стран договорились о прекращении огня в Идлибе с полуночи 6 марта.

Теги: Госдепартамент США, Россия, Сирия, санкции
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